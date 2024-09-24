БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия совместно с водителями и компаниями такси, коллективами туристических компаний, коллективами организаций и теми кто присоединился, завершили благотворительную акцию приуроченную к 31-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, в поддержку семей погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, семей погибших при исполнении служебного долга в приграничной территории Галского района и Кодорского ущелья.