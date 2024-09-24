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Абхазия Информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Новости Вторник, 24 сентября 2024 22:34
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия совместно с водителями и компаниями такси, коллективами  туристических  компаний, коллективами  организаций и теми кто присоединился,  завершили благотворительную акцию  приуроченную к 31-й годовщине Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, в поддержку семей погибших и пропавших без вести в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов,  семей погибших при исполнении служебного долга в приграничной территории Галского района и Кодорского ущелья.

На 24 сентября в акции приняли участие: 491  участника и 7 организаций. Собрано 1 893 435 рублей, средства переданы 187  семьям.

Сообщество водителей трансфера благодарит участников благотворительной акции за отзывчивость, которая получила позитивный отклик в сердцах родных и близких  наших павших героев

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2024 22:39

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