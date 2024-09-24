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Абхазия Информ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛИЛИТ МАТЕВОСЯН

Новости Вторник, 24 сентября 2024 22:52
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛИЛИТ МАТЕВОСЯН

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Персональная выставка Лилит Матевосян «Даже самшит не помнит» продолжает диалог художницы и команды культурной площадки СКЛАД об архивах, травме и памяти. Проект представляет фрагмент ее долгосрочного художественного исследования, посвященного фольклору и истории автохтонных народов Северо-Западного Кавказа.

В выставке «Даже самшит не помнит» художница развивает один из аспектов исследования и фокусируется на истории колхидского самшита.

Выставка продлится с 26 сентября по 11 октября.

Часы работы: 12:00-20:00, Сухумприбор, 3-й этаж.

Выходные дни: воскресенье – понедельник.

Вход свободный. 

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

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