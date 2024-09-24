ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЛИЛИТ МАТЕВОСЯН
Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. Персональная выставка Лилит Матевосян «Даже самшит не помнит» продолжает диалог художницы и команды культурной площадки СКЛАД об архивах, травме и памяти. Проект представляет фрагмент ее долгосрочного художественного исследования, посвященного фольклору и истории автохтонных народов Северо-Западного Кавказа.
В выставке «Даже самшит не помнит» художница развивает один из аспектов исследования и фокусируется на истории колхидского самшита.
Выставка продлится с 26 сентября по 11 октября.
Часы работы: 12:00-20:00, Сухумприбор, 3-й этаж.
Выходные дни: воскресенье – понедельник.
Вход свободный.
Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».