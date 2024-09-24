ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Нальчике прошло мероприятие, посвященное памяти добровольцев, воевавших за независимость Абхазии. На площади собрались представители властей, общественных организаций и семьи участников.

Добровольцы из Кабардино-Балкарии были одними из первых, кто пришел на помощь братскому абхазскому народу в 1992-1993 годах.

Около 2000 уроженцев республики сражались за независимость Абхазии, 59 из них погибли.

Участники мероприятия почтили их память минутой молчания и возложили цветы.