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Абхазия Информ

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Новости Вторник, 24 сентября 2024 23:08
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сухум. 24 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Нальчике прошло мероприятие, посвященное памяти добровольцев, воевавших за независимость Абхазии. На площади собрались представители властей, общественных организаций и семьи участников.

Добровольцы из Кабардино-Балкарии были одними из первых, кто пришел на помощь братскому абхазскому народу в 1992-1993 годах.

Около 2000 уроженцев республики сражались за независимость Абхазии, 59 из них погибли.

Участники мероприятия почтили их память минутой молчания и возложили цветы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 24 сентября 2024 23:09

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