 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ГАГРЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПЛАТФОРМЫ «АБААТА»

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 16:01
Оцените материал
(0 голосов)
В ГАГРЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПЛАТФОРМЫ «АБААТА»

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии завершились ремонтные работы на платформе «Абаата» в городе Гагра.

«Абаата», построенная в 1943 году и долгое время носившая название «Гагра – курорт», обзавелась лавочками и урнами. В рамках ремонта платформы была уложена брусчатка, появились ливневки, произведены замена электропроводки и ремонт балюстрады. Кроме того, была расчищена территория вокруг старой платформы. Всего на ремонт ушло 22,8 млн рублей, информирует Абхазская железная дорога.

Напомним, в октябре в Абхазии ждут российский туристический поезд. Поезд «Рица» отправится из Москвы вечером 18 октября, в Абхазию он прибудет на два дня: 21 октября туристы проведут в Гагре, 22 октября – в Сухуме.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 16:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «РОК-Н-РОЛЛ НА СКАМЕЙКЕ» ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ВОКЗАЛА В СУХУМЕ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.