В ГАГРЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПЛАТФОРМЫ «АБААТА»

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии завершились ремонтные работы на платформе «Абаата» в городе Гагра. «Абаата», построенная в 1943 году и долгое время носившая название «Гагра – курорт», обзавелась лавочками и урнами. В рамках ремонта платформы была уложена брусчатка, появились ливневки, произведены замена электропроводки и ремонт балюстрады. Кроме того, была расчищена территория вокруг старой платформы. Всего на ремонт ушло 22,8 млн рублей, информирует Абхазская железная дорога.