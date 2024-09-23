В ГАГРЕ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ПЛАТФОРМЫ «АБААТА»
Новости Понедельник, 23 сентября 2024 16:01
Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии завершились ремонтные работы на платформе «Абаата» в городе Гагра.
«Абаата», построенная в 1943 году и долгое время носившая название «Гагра – курорт», обзавелась лавочками и урнами. В рамках ремонта платформы была уложена брусчатка, появились ливневки, произведены замена электропроводки и ремонт балюстрады. Кроме того, была расчищена территория вокруг старой платформы. Всего на ремонт ушло 22,8 млн рублей, информирует Абхазская железная дорога.
Напомним, в октябре в Абхазии ждут российский туристический поезд. Поезд «Рица» отправится из Москвы вечером 18 октября, в Абхазию он прибудет на два дня: 21 октября туристы проведут в Гагре, 22 октября – в Сухуме.