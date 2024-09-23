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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «РОК-Н-РОЛЛ НА СКАМЕЙКЕ»

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 15:57
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «РОК-Н-РОЛЛ НА СКАМЕЙКЕ»

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. 1 и 2 октября в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра состоится премьерный показ моноспектакля по пьесе русского советского и израильского писателя Михаила Хейфеца «Рок-н-ролл на скамейке». По словам режиссера спектакля Гудисы Тодуа, выбор пьесы не был инициирован им самим. Поставить пьесу предложил Алхас Чолокуа, который и перевел ее на абхазский язык.

«Не всегда режиссеры выбирают пьесы, иногда сама пьеса находит своего постановщика», – говорит Тодуа.

«Рок-н-ролл на скамейке» – комедия, которая, несомненно, понравится публике своим добрым юмором и узнаваемым материалом. Героиня пьесы – современная женщина преклонного возраста, которая тяготится одиночеством и ищет свое счастье.

«Она идет, так скажем, на крайние поступки, – улыбается Тодуа. – Например, она регистрируется на сайте знакомств под разными никами – Фантазерка, Интеллигентка – в зависимости от того, какого партнера хочет себе найти, шифруется, чтобы не раскрывать себя».

Почему пьеса получила такое название – «Рок-н-ролл на скамейке»?

«Потому что следующий шаг героини – она записывается на занятия по рок-н-роллу. Эти танцы про молодость и про энергию. Так она хочет самоутвердиться за счет танцев и сказать себе и людям, что она еще девушка, что она молода. Хотя ей уже за 45 лет. При помощи интернета и танцев она хочет обрести свое счастье. И наши зрители сами могут догадаться, к чему все это приведет», – добавляет режиссер.

Поздние браки нередки в Абхазии, и потому история героини близка и понятна многим. Как избежать одинокой старости? Как принять себя и свой возраст? Как сохранить себя в современной жизни? Такие серьезные вопросы ставит эта несерьезная комедия.

«На мой взгляд, у нас получилась очень интересная история, – отмечает Тодуа. – В жизни бывает такое стечение обстоятельств. И не только у девушки может сложиться такая ситуация, но и у мужчины, когда они поздно женятся. Мне кажется, в Абхазии это актуальная тема».

Главную роль в спектакле исполняет Гунда Ажиба. Художник по костюмам и декорациям – Диана Допуа, хореограф – Анастасия Хотулева.

Репетиции длились два месяца. Моноспектакль идет один час на абхазском языке и, несомненно, порадует зрителей.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 16:01

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