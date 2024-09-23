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Абхазия Информ

ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИК В КРОССОВКЕ

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 16:09
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ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИК В КРОССОВКЕ

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. 33-летний житель Волгодонска проходил таможенный контроль на МАПП Адлер Краснодарской таможни, направляясь в Абхазию. В ходе таможенного досмотра сотрудником отдела по борьбе с наркотиками в кроссовке мужчины обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно заключению специалиста, представленное на исследованное вещество содержит в составе производное N-метилэфедрона, которое включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Общая масса изъятого вещества является крупным размером для данного вида наркотического средства.

Южной оперативной таможней в отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 16:13

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