ПЕРЕВОЗИЛ НАРКОТИК В КРОССОВКЕ

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. 33-летний житель Волгодонска проходил таможенный контроль на МАПП Адлер Краснодарской таможни, направляясь в Абхазию. В ходе таможенного досмотра сотрудником отдела по борьбе с наркотиками в кроссовке мужчины обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно заключению специалиста, представленное на исследованное вещество содержит в составе производное N-метилэфедрона, которое включено в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Общая масса изъятого вещества является крупным размером для данного вида наркотического средства.

Южной оперативной таможней в отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере).