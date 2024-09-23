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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЮ»

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 16:14
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В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЮ»

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла акция по стерилизации бездомных и домашних животных – «Цивилизация за стерилизацию». На этот раз поддержку абхазским зоозащитникам оказали коллеги из Владикавказа. Ветеринары из Североосетинской общественной организации «Стоп Бездомности Арт_vet» приехали в Сухум, где в течение четырех дней проводили операции по стерилизации бездомных и домашних собак и кошек.

При поддержке столичной администрации акция проходила с 18 сентября в трех разных локациях в Сухуме, чтобы охватить больше животных.

Один из организаторов акции зоозащитник Даниил Бигвава также поблагодарил за поддержку компанию «Аквафон» и «Гаруда»: «Для нас важно, что наши акции поддерживают и местные компании, ведь, чем больше людей будет присоединятся к этому важному делу и помогать различными способами, тем быстрее мы сможем сократить численность бездомных животных».

За время акции врачам удалось прооперировать более 260 животных.

Об этом сообщает агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 16:18

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