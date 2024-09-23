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Абхазия Информ

АКЦИЯ ПАМЯТИ. К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 16:20
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АКЦИЯ ПАМЯТИ. К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. Министерством обороны Республики Абхазия совместно с Нижегородским государственным инженерно-экономическим университетом проведен очередной этап «Акции памяти», посвященный героической обороне Кавказа.

В районе Клухорского перевала, на месте, где было остановлено продвижение и разгромлены отборные дивизии вермахта, офицерами управления Министерства обороны и курсантами Сухумского Высшего общевойскового командного училища установлена памятная доска с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии.

Министерство обороны Республики Абхазия выражает благодарность ректору Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Анатолию Шамину и почетному консулу Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе Российской Федерации Владимиру Литвинчуку за поддержку и участие в Акции Памяти, посвященной 80-й годовщине Великой Победы.

На следующем этапе установка памятных плит на Марухском и Санчарском перевалах.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 16:22

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