АКЦИЯ ПАМЯТИ. К 80-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

В районе Клухорского перевала, на месте, где было остановлено продвижение и разгромлены отборные дивизии вермахта, офицерами управления Министерства обороны и курсантами Сухумского Высшего общевойскового командного училища установлена памятная доска с наименованием частей Красной Армии, не допустивших прорыва фашистской Германии на территорию Абхазии.

Министерство обороны Республики Абхазия выражает благодарность ректору Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Анатолию Шамину и почетному консулу Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе Российской Федерации Владимиру Литвинчуку за поддержку и участие в Акции Памяти, посвященной 80-й годовщине Великой Победы.

На следующем этапе установка памятных плит на Марухском и Санчарском перевалах.