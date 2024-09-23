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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Понедельник, 23 сентября 2024 19:04
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ВСТРЕЧА С ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 23 сентября 2024. Абхазия-Информ. Состоялась встреча главы Администрации Очамчырского района Беслана Бигвава с вице-губернатором Санкт-Петербурга Кириллом Поляковым. Цель визита делегации в Абхазию, в состав которой вошли представители бизнеса, – ознакомиться с инвестиционным потенциалом и возможностями нашего региона и обсудить перспективы сотрудничества с руководством страны.

В рамках рабочей поездки вице-губернатор также успел ознакомился с историческими достопримечательностями и культурным наследием города Очамчыра.

Кирилл Поляков отметил, что «у региона большой туристический потенциал», добавив, что «со своей стороны, всегда рады видеть жителей Очамчырского района Абхазии у нас в Петербурге».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 23 сентября 2024 19:26

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