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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И ДОПЛАТ НАЧИСЛЕНО ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Новости Среда, 13 декабря 2023 20:05
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БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И ДОПЛАТ НАЧИСЛЕНО ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Сухум. 13 декабря 2023. Абхазия-Информ. С начала 2023 года по 1 декабря на выплату пенсий, пособий и доплат направлено 1 млрд 177,1 млн рублей, что на 15,6 млн рублей больше, чем в прошлом году, сообщил Апсныпресс председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. За аналогичный период 2022 года было выплачено 1 млрд 161,5 млн рублей.

«За 11 месяцев текущего года в Пенсионный фонд поступило 1 млрд 212,9 млн рублей страховых взносов, что на 194,3 млн рублей больше, чем в 2022 году. Дотации из республиканского бюджета составили 15 млн рублей из 140 млн рублей, предусмотренных в бюджете на 2023 год, тогда как   за аналогичный период 2022 года дотации составляли 140 млн рублей», – сказал Гулария.

Количество получателей пенсий и пособий, по данным фонда на 1 декабря 2023 года, составляет 47 248 человек, что на 2 160 человек меньше, чем в 2022 году.

«Получателями доплат к пенсии являются 12 706 человек, что на 1 001 человека больше, чем в 2022 году. Сумма профинансированных доплат к пенсиям на 1 декабря составила 295,3 млн рублей, что на 17,7 млн руб. больше, чем в 2022 году», – сказал Гулария.

Он отметил, что была произведена единовременная выплата, приуроченная к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сумме 27,9 млн рублей. Доплату получили 1 394 человека.

Также за 11 месяцев была мобилизована задолженность по страховым взносам – 112,2 млн рублей. Всего по инкассовым поручениям за 11 месяцев взыскано – 17,6 млн руб.

Возмещено излишне выплаченных сумм пенсий и доплат к ним в УФК по Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю) – 24,1 млн рублей.

«С 2024 года Пенсионный фонд предусматривает повышение размера пенсии 11 категориям пенсионеров. Размер дополнительной потребности денежных средств в год составляет – 125,1 млн рублей. Фонд до конца года рассчитывает на еще большее увеличение поступлений страховых взносов», – подытожил Гулария.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 декабря 2023 20:07

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