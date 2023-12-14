ЛАТСКАЯ ТРАГЕДИЯ: ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. 14 декабря в Абхазии отмечают печальную дату – 31-ю годовщину Латской трагедии, в результате которой во время грузино-абхазской войны в одночасье оборвалась жизнь 85 человек, в том числе 35 детей. Среди жертв Латской трагедии были восемь беременных женщин
Этот день в календаре Абхазии назван Днем памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.
31 год назад, 14 декабря 1992 года, российский вертолет МИ-8 с беженцами из Восточной Абхазии вылетел из блокированного войсками Госсовета Грузии города Ткуарчала в направлении города Гудаута. Минут через 20 после взлета, а именно в 16:39 мск., по вертолету, пролетавшему над территорией Кодорского ущелья, контролируемого в то время войсками Госсовета Грузии, была выпущена ракета «Земля-Воздух». Рухнув в горной местности, вертолет взорвался, ни один из пассажиров не выжил. Останки заживо сгоревших пассажиров и экипажа вертолета были захоронены в братской могиле в городе Гудаута.
В этот скорбный день родные и близкие погибших, представители общественности, ветераны войны, студенты и школьники возлагают цветы памятнику, установленному в Ткуарчале, на месте, откуда взлетел в тот роковой день вертолет, к месту, где он упал в селе Лата Гулрыпшского района, а также к могилам погибших в Гудаутском парке.
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