АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «АРУАА» ТЕМУРОМ ГУЛИЯ

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. 13 декабря состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и руководителя Администрации президента Абесалома Кварчия с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Темуром Гулия.

На встрече обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе и недавно принятые Парламентом законы, регулирующие вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии.

Аслан Бжания еще раз подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог.

Об этом сообщает сайт главы государства.