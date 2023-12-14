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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «АРУАА» ТЕМУРОМ ГУЛИЯ

Новости Четверг, 14 декабря 2023 16:25
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «АРУАА» ТЕМУРОМ ГУЛИЯ

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. 13 декабря состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания и руководителя Администрации президента Абесалома Кварчия с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Темуром Гулия.

На встрече обсуждались актуальные для государства и общества вопросы, в том числе и недавно принятые Парламентом законы, регулирующие вопросы восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии.

Аслан Бжания еще раз подтвердил свою готовность обсуждать все вопросы, волнующие граждан страны, и вести открытый диалог.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 14 декабря 2023 16:29

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