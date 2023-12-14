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Абхазия Информ

В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Новости Четверг, 14 декабря 2023 16:30
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В ГУДАУТЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЛАТСКОЙ ТРАГЕДИИ

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Гудаутском парке, у памятника жертвам Латской трагедии, состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти детей, погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 - 1993 годов.

К мемориалу памяти 85 жертв, находившихся на борту сбитого над селом Лата вертолета, пришли сотни людей, в том числе, родственники погибших, руководители страны, члены правительства и депутаты Парламента, представители общественности, школьники.

Редактор газеты «Бзып» Лаврентий Губаз, открывая митинг, отметил, что Латская трагедия останется в истории Абхазии как незабываемый трагический день.

«14 декабря два вертолета совершали гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчал в Гудауту. Когда один из вертолетов пролетал над высокогорным селом Лата, грузинские агрессоры сбили его ракетой «земля-воздух». За несколько мгновений оборвалась жизнь 85 человек, среди которых было 35 детей и восемь беременных женщин. Есть семьи, в которых эта трагедия унесла двоих-троих человек. Очень тяжело представить мучения этих ни в чем неповинных людей. И даже сегодня грузинские фашисты не понесли наказания за этот зверский поступок», – сказал Губаз.

Руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия в своем выступлении отметил, что нет человека, которому легко было бы говорить об этой трагедии.

«Я был тогда в штабе в Гудауте. Мы договорились с российскими военными, что они окажут помощь – совершат вертолетные гуманитарные рейсы. Мы были очень рады, что сможем оказать помощь жителям блокадного Ткуарчала. Я полетел с ними на вертолете в Ткуарчал и должен был вернуться в штаб на вертолете, который позже был сбит. Дети и женщины садились в вертолет, и они не поняли бы меня, если бы я тоже сел в вертолет, поэтому я остался. Многие пытались протолкнуть в вертолет своих родных. Я помню, женщина с ребенком не смогла сесть в вертолет, сперва села она, потом через иллюминатор ей передали ребенка. Эти события у меня до сих пор перед глазами. Они думали, что улетают от войны и голода. Никто не ожидал, что произойдет такое, так как вертолеты были российские. Не думали, что грузины пойдут на такое. Скорбела вся Абхазия, и далеко за ее переделами люди были потрясены этим зверством. Шла война, но такой трагедии еще не было. Мы не должны забывать виновников этой трагедии. И мы должны помнить тех, кто встал рядом с нами в то тяжелое время», – сказал Кварчия.

Он подчеркнул, что и сегодня ситуация не стабильная. Надо это всем понимать.

Депутат собрания Ткуарчалского района Георгий Харчилава, вспоминая о случившемся 14 декабря 1992 г. отметил, что это одна из самых страшных страниц войны.

«В 1992 году. во время грузино-абхазской войны в Кодорском ущелье над селом Лата войска Госсовета Грузии сбили российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного города Ткуарчала в город Гудауту. В вертолете находились дети, женщины, старики – всего 85 человек. Только нелюди могли запустить ракету в вертолёт, перевозивший мирное население. В этот день содрогнулась вся Абхазия, все здравомыслящие люди из других стран», – сказал он.

Харчилава отметил, что митинг памяти также проходит и в городе Ткуарчале, у мемориала, установленного на месте, где взлетел вертолет.

«Латская трагедия останется самой страшной страницей в истории Отечественной войны народа Абхазии», – подчеркнул он.

«Каждый год здесь собираются люди из всех городов и районов Абхазии, чтят память жертв Латской трагедии. Пока мы живы – будем помнить это зверское событие», – сказала руководитель «Движения матерей за мир и социальную справедливость» Гули Кичба.

Заместителю главы Администрации Гудаутского района Валерию Авидзба, выступавшему на митинге, так же, как и всем было, очень тяжело вспоминать произошедшее 31 год назад.

«Тяжело вспоминать те дни. Сегодня, благодаря нашим отважным бойцам, у нас есть свобода и независимость. Пусть это будет бесконечным, а трагичный день останется в истории», – сказал он.

Авидзба поблагодарил руководство Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии им С. П. Дбара, главу района и министра по чрезвычайным ситуациям за помощь, оказанную в доставке в Гудауту части обломков вертолета, сбитого над Латой.

Он заверил всех, что и оставшиеся обломки будут доставлены в скором времени.

Валерий Авидзба также поблагодарил главу государства за финансовую помощь музею, где в скором времени будут открыты все залы.

Среди сгоревших в вертолете три человека посмертно удостоены звания «Герой Абхазии»: Анцупов Владимир Владимирович, Бекалдиев Феликс Шамилович, Зантария Аслан Иванович.

Посмертно Орденом Леона награждены Шаов Руслан Билялович, Асландзия Батал Алексеевич, Гвинджия Жанна Нуриевна, Гергия Руслан Хухутович, а также члены экипажа – Маскин Валерий Геннадиевич, Илюхин Сергей Николаевич и Евдокимов Сергей Петрович.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 14 декабря 2023 16:34

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