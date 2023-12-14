ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ИЗЪЯТО 70 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. Территориальными подразделениями МВД Абхазии в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий с 8 по 12 декабря текущего года обнаружено и изъято 70 аппаратов по добыче криптовалюты.

В подвале дома по ул. Абазгаа в г. Гагра сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно со службой Государственной безопасности и РУП «Черноморэнерго» обнаружено 4 майнинг-аппарата, принадлежащие Тарсман Нодарию Заканбеевичу. Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и складированы в помещение районного отдела СГБ Абхазии.

Так же в г. Гагра сотрудники районного Управления внутренних дел реализовали оперативную информацию, в результате чего при осмотре чердачного помещения дома по ул. Лакоба совместно с сотрудниками службы Госбезопасности, отдела по борьбе с контрабандой таможенного комитета республики и специалистами «Черноморэнерго» были обнаружены 7 аппаратов по добыче криптовалюты, помещенные в шумоизоляционные блоки. Оборудование изъято, проводятся мероприятия по установлению владельца вышеуказанных аппаратов.

Майнинг ферма на 8 аппаратов по добыче криптовалюты обнаружена сотрудниками уголовного розыска и милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району в с. Хипста. Аппараты, принадлежащие Чамагуа Осману Баталовичу демонтированы и изъяты.

В с. Адзюбжа сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно со службой Государственной безопасности и Госстандартом обнаружили и изъяли 51 аппарат по добыче криптовалюты. Оборудование принадлежало Апшицба Исидору Нугзаровичу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.