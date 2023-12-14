ТРИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ИЗЪЯТЫЕ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПЕРЕДАНЫ ДЛЯ НУЖД СВО

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. Автомобили марки «Volvo», «Toyota Vellfire», «Toyota Alphard» ввозились в Россию из Абхазии с нарушением таможенного законодательства. Транспортные средства были выявлены и изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в рамках дел об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 и ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств международной перевозки»).

На нужды СВО переданы также более двух тысяч пачек сигарет. Табачную продукцию пытались ввезти из Абхазии без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов. Партии сигарет перемещались в транспортных средствах, пешим порядком, в том числе с сокрытием от таможенного контроля.

Незаконно ввозимые транспортные средства и сигареты, изъятые в рамках административных производств, впоследствии были обращены в собственность государства. После оформления всех необходимых документов сотрудники службы по г. Сочи Краснодарской таможни организовали передачу конфискованных автомобилей и табачных изделий военнослужащим на нужды спецоперации.