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Абхазия Информ

КЛАССИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Новости Четверг, 14 декабря 2023 17:39
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КЛАССИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. В преддверии Нового 2024 года ждём наших слушателей на концерте 19-ого декабря в 18:00 в Абхазском драматическом театре с новой программой и премьерами.

В концерте вас ждут потрясающие музыкальные произведения, которые прозвучат в Абхазии впервые в исполнении талантливых музыкантов и солистов оркестра. Это будет поистине незабываемое событие.

Мы уверены, что эта программа станет настоящим шедевром и найдёт отклик в сердцах слушателей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждём вас на нашем концерте», – говорится в сообщении Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 14 декабря 2023 17:42

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