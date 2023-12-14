КЛАССИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. В преддверии Нового 2024 года ждём наших слушателей на концерте 19-ого декабря в 18:00 в Абхазском драматическом театре с новой программой и премьерами.

В концерте вас ждут потрясающие музыкальные произведения, которые прозвучат в Абхазии впервые в исполнении талантливых музыкантов и солистов оркестра. Это будет поистине незабываемое событие.