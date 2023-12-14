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Абхазия Информ

ГОСКОМИТЕТ ЗАПУСТИЛ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА 2023 ГОДА ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Новости Четверг, 14 декабря 2023 17:42
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ГОСКОМИТЕТ ЗАПУСТИЛ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА 2023 ГОДА ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта запустил голосование за лучшего спортсмена 2023 года по версии болельщиков в социальной сети Instagram.

25 декабря в Сухуме состоится торжественная церемония вручения премии «Аԥыза қәыԥш». Премия проводится среди молодых работников министерств и ведомств, входящих в структуру Кабинета Министров Республики Абхазия. В рамках премии будут награждены и спортсмены. Госкомитет учредил специальную номинацию – болельщики выбирают спортсмена года своими голосами.

Список номинантов составлялся исходя из достижений в спортивном сезоне 2023 года: Элкан Гвазава (тяжелая атлетика), Инал Гаделия (дзюдо), Эрика Кварчия (настольный теннис), Даниил Харчилава (вольная борьба), Астамур Асландзия (баскетбол), Людмила Бганба (волейбол), Амина Аншба (теннис), Харитон Агрба (бокс), Джубей Авидзба (конный спорт), Леон Сабуа (футбол) и Дмитрий Гвазава (автомобильный спорт).

Голосование продлится до 23:59 24 декабря. Победитель будет определен по наибольшему количеству лайков под фото.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 14 декабря 2023 17:44

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