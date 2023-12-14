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Абхазия Информ

ГАГРА ОЖИДАЕТ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ НА НОВЫЙ ГОД

Новости Четверг, 14 декабря 2023 17:44
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ГАГРА ОЖИДАЕТ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ НА НОВЫЙ ГОД

Сухум. 14 декабря 2023. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних праздников город Гагра готовится принять на 20-25% больше туристов, чем в 2022 году, когда курорт посетило около семи тысяч человек. Об этом в радиоэфире Sputnik сообщил начальник Управления по курортам и туризму Гагрского района Ахра Бганба.

Он уточнил, что в прошлом году во время новогодних праздников курорт привлек до семи тысяч отдыхающих, а в этом году ожидается увеличение числа гостей на 20-25%.

Бганба также отметил, что в среднем туристы прибывают в Гагру на период от трех до пяти дней. Он сообщил, что стоимость новогодних туров в Гагру в этом году выросла на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Повышение цен Бганба объяснил подготовкой гостиниц к празднику и предложением разнообразных новогодних программ, что влечет за собой определенные затраты, а также связал это с инфляцией, упомянув, что некоторые гостиницы подняли цены в среднем на 20-30%.

Кроме того, Бганба подчеркнул, что зимой не все гостиницы в районе функционируют, поскольку некоторые из них ориентированы только на летний сезон. Он также сообщил, что в Гагре уже идет подготовка к новогодним праздникам, включая установку елки на площади Победы, и добавил, что город преобразится к празднику.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 14 декабря 2023 17:46

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