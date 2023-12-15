Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . КБФ «Ашана» открывает сбор средств на приобретение инвалидных колясок подопечным с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Сейчас коляски будут приобретены для Лаши Чичуа и Дениса Малишава с диагнозом ДЦП. Из-за сложности заболевания у ребят наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и, соответственно, мешающие социализации и познанию окружающего мира. Решить эту проблему поможет использование специальных технических средств.

Кресла-коляски для детей с ДЦП соответствуют важным принципам: как можно больше самостоятельной активности, помощи ровно столько, сколько необходимо.

Средства реабилитации для детей с ДЦП поддерживают туловище и стабилизируют таз, не заменяя при этом работу собственных мышц. Они комфортны и защищают кожу ребенка.

Важно отметить, что на каждого ребенка инвалидная коляска подбирается индивидуально. При выборе учитываются: возраст, вес, рост, физиологические особенности и др. Индивидуальный подход особенно важен, ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью.

Дома или на улице, самостоятельно или с помощью сопровождающего лица, на короткие или дальние расстояния – детские коляски активного типа позволят детям развиваться и самостоятельно решать повседневные задачи. Благодаря коляскам, родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания детей, а жизнь мальчиков с ограниченными физическими возможностями станет полноценной.

Фонд уже подобрал индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам каждому ребенку с учетом максимальной нагрузки на изделие, его ширины и глубины, а также длины, в «Гуте Техник» (г. Москва).

Стоимость колясок – 649 225 рублей.

У родителей наших подопечных нет возможности самостоятельно приобрести коляски. Давайте вновь проявим милосердие и окажем помощь детям, которые так нуждаются в этом.

Дорогие благотворители, мы уверены в том, что благодаря вашей поддержке, детям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана специализированная помощь и их жизнь станет намного лучше и комфортнее.

Вы можете помочь следующими способами:

СМС со словом ДОБРО на номер 5050. ⠀

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).

ТИНЬКОФФ: 5536913792209146

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50.