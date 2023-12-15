СБОР СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК
Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ. КБФ «Ашана» открывает сбор средств на приобретение инвалидных колясок подопечным с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Сейчас коляски будут приобретены для Лаши Чичуа и Дениса Малишава с диагнозом ДЦП. Из-за сложности заболевания у ребят наблюдаются двигательные нарушения, ограничивающие их подвижность и, соответственно, мешающие социализации и познанию окружающего мира. Решить эту проблему поможет использование специальных технических средств.
Кресла-коляски для детей с ДЦП соответствуют важным принципам: как можно больше самостоятельной активности, помощи ровно столько, сколько необходимо.
Средства реабилитации для детей с ДЦП поддерживают туловище и стабилизируют таз, не заменяя при этом работу собственных мышц. Они комфортны и защищают кожу ребенка.
Важно отметить, что на каждого ребенка инвалидная коляска подбирается индивидуально. При выборе учитываются: возраст, вес, рост, физиологические особенности и др. Индивидуальный подход особенно важен, ведь неправильно подобранная коляска может еще больше навредить здоровью.
Дома или на улице, самостоятельно или с помощью сопровождающего лица, на короткие или дальние расстояния – детские коляски активного типа позволят детям развиваться и самостоятельно решать повседневные задачи. Благодаря коляскам, родители смогут решить проблемы беспрепятственного передвижения и самообслуживания детей, а жизнь мальчиков с ограниченными физическими возможностями станет полноценной.
Фонд уже подобрал индивидуальные коляски, подходящие по всем параметрам каждому ребенку с учетом максимальной нагрузки на изделие, его ширины и глубины, а также длины, в «Гуте Техник» (г. Москва).
Стоимость колясок – 649 225 рублей.
У родителей наших подопечных нет возможности самостоятельно приобрести коляски. Давайте вновь проявим милосердие и окажем помощь детям, которые так нуждаются в этом.
Дорогие благотворители, мы уверены в том, что благодаря вашей поддержке, детям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана специализированная помощь и их жизнь станет намного лучше и комфортнее.
Вы можете помочь следующими способами:
СМС со словом ДОБРО на номер 5050. ⠀
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Сбербанк: 5469380061190608 (руб.).
ТИНЬКОФФ: 5536913792209146
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50.