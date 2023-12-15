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Абхазия Информ

ОБЛОМКИ СБИТОГО ГРУЗИНАМИ ВЕРТОЛЕТА ДОСТАВЛЕНЫ ИЗ ЛАТЫ В ГУДАУТУ

Новости Пятница, 15 декабря 2023 18:15
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ОБЛОМКИ СБИТОГО ГРУЗИНАМИ ВЕРТОЛЕТА ДОСТАВЛЕНЫ ИЗ ЛАТЫ В ГУДАУТУ

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ. На памятной церемонии, приуроченной к Латской трагедии, директор Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии Гугуца Джикирба сообщила, что обломки сбитого грузинскими войсками вертолета 14 декабря 1992 года, доставлены в Гудауту по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.

По ее словам, с такой просьбой она обратилась к главе государства в 2022 году и он выполнил данное им обещание.

«Аслан Георгиевич незамедлительно отреагировал на наше обращение. Им были даны соответствующие поручения и при содействии Министерства по чрезвычайным ситуациям из Латы в Гудауту были совершены два рейса по доставке обломков сожженного вертолёта. Выполнением поставленной президентом задачи занимались вице-президент Бадра Гунба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Я выражаю огромную благодарность президенту Аслану Бжания за столь трепетное отношение к просьбе», – подчеркнула Джикирба.

Доставленные обломки, по ее словам, будут установлены в музее, под фотографиями погибших и зажжен Вечный огонь.

Гугуца Джикирба также отметила, что глава государства постоянно оказывает всестороннюю поддержку Государственному музею.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 15 декабря 2023 18:41

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