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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОЕКТОМ ЗАКОНА «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Новости Пятница, 15 декабря 2023 18:42
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ДЕПУТАТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОЕКТОМ ЗАКОНА «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В заседании приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач Алла Беляева.

В соответствии с повесткой дня участники заседания постатейно рассмотрели проект закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Абхазия.

Затем члены комитета обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который разработан и представлен в целях приведения в соответствие норм предлагаемого к принятию проекта Закона Республики Абхазия «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и норм действующих редакций законов Республики Абхазия «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О здравоохранении».

Комитетом принято решение рассмотреть данные законопроекты на ближайшем заседании сессии Парламента для принятия их в первом чтении.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 15 декабря 2023 18:45

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