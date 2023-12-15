ДЕПУТАТЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОЕКТОМ ЗАКОНА «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. В заседании приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач Алла Беляева.

В соответствии с повесткой дня участники заседания постатейно рассмотрели проект закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он устанавливает правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Республики Абхазия.

Затем члены комитета обсудили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который разработан и представлен в целях приведения в соответствие норм предлагаемого к принятию проекта Закона Республики Абхазия «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и норм действующих редакций законов Республики Абхазия «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О здравоохранении».

Комитетом принято решение рассмотреть данные законопроекты на ближайшем заседании сессии Парламента для принятия их в первом чтении.