В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. По приглашению депутатов в заседании приняли участие заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия и руководители отделов образования районов и города Сухума. Они подробно рассказали депутатам о состоянии дел в сфере образования и о положении на местах.

В рамках повестки дня заседания его участники обсудили вопросы необходимости повышения доплат педагогом за классное руководство и проверку тетрадей, заработной платы директорам и завучам общеобразовательных школ, а также вопрос обоснованности проведения экзамена по алгебре-геометрии без предварительной апробации такого экзамена в средней школе, находящийся на балансе Министерства просвещения.

В связи с работой Парламента над проектом закона Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2024 год» участники заседания обсудили направления и объемы финансирования образования.

Присутствующие на заседании также высказались по многим проблемам, волнующим педагогическое сообщество, в частности, касающимся реформирования системы оплаты труда в системе образования и материально-технического обеспечения.