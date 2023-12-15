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Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЭМИРА КИРКИНАДЗЕ

Новости Пятница, 15 декабря 2023 18:49
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ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЭМИРА КИРКИНАДЗЕ

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ. Верховным судом под председательством судьи Е.Р. Адлейба завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Киркинадзе Эмира Ревазовича в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч.2 ст. 99 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем, из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 159 (разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью), ч.1 ст. 217 (незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Киркинадзе Э.Р. признан виновным и осужден за то, что   28 апреля 2022 г. совместно с Шаматава Вальтером Гугуновичем, имея сведения о наличии в домовладении у Рацба Тенгиза Юрьевича оборудования по добыче криптовалюты, вступили в преступный сговор на совершение разбойного нападения с целью хищения данного имущества.

В период времени с 19:00 часов до 23:00 часов Киркинадзе Э.Р., вооруженный незаконно хранимым, носимым огнестрельным оружием - автоматом Калашникова калибра 7,62х39 мм., совместно с Шаматава В.Г., вооруженным автоматом Калашникова калибра 5,45 мм. и штык-ножом, прибыли в с. Тамыш Очамчырского района.

Действуя согласно разработанному плану, Киркинадзе Э.Р. и Шаматава В.Г., скрывая лица шапками - масками с прорезями для глаз, незаконно проникли в жилище Рацба Т.Ю., где в одной из комнат первого этажа при отключении оборудования по добыче криптовалюты от электросети были застигнуты на месте преступления. Продолжая свой преступный умысел, Киркинадзе Э.Р. и Шаматава В.Г., используя автоматы в качестве оружия с целью хищения чужого имущества, одновременно стали наносить множественные удары прикладами автоматов Рацба Т.Ю., причинив тяжкие телесные повреждения опасные для жизни. С целью оказания сопротивления Рацба Т.Ю., опасаясь за свою жизнь и жизнь брата Рацба Т.Ю., из имевшегося огнестрельного автоматического оружия произвел выстрелы в Шаматава В.Г., нанеся два огнестрельных сквозных ранения передней поверхности грудной клетки справа и поверхности правого плеча. В это время Киркинадзе Э.Р., с целью умышленного убийства произвел не менее четырех выстрелов в Рацба Тамази Юрьевича, причинив одно огнестрельное ранение, проникающее в брюшную полость с повреждением мягких тканей и бедренной кости, в результате чего последний скончался на месте.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела, Киркинадзе Э.Р. признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 15000 рублей в доход государства.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.  

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 декабря 2023 18:51

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