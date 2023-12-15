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Абхазия Информ

ТАМАЗ АБУХБА ПРИЗНАН ОСОБО ОПАСНЫМ РЕЦИДИВИСТОМ

Новости Пятница, 15 декабря 2023 18:52
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ТАМАЗ АБУХБА ПРИЗНАН ОСОБО ОПАСНЫМ РЕЦИДИВИСТОМ

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ. Верховным судом Абхазии под председательством судьи З.С Аджинджал. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Абухба Тамаза Романовича в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» и «з» ч.2 ст. 99 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Абухба Т.Р. признан виновным и осужден за то, что 30 марта 2022 года примерно в 09:00 часов, имея умысел на умышленное убийство Чхабелия Анри Лериевича в целях освобождения от исполнения обязательств по выплате последнему денежных средств в размере 215 000 рублей за ранее приобретенную автомашину марки «Toyota Mark II», путем обмана под предлогом выплаты долга выехал с ним на автомашине в село Баслаху Очамчырского района, где в период с 12:00 до 13:30 часов в лесном массиве, действуя умышленно и осознавая, что выбранный им способ убийства связан с причинением потерпевшему сильной физической боли, особых мучений и страданий, с использованием имевшегося при нем ножа, нанес Чхабелия А.Л. тринадцать колото – резаных и резаных ножевых ранений в жизненно важные органы, в результате чего Чхабелия А.Л.. скончался на месте.

Согласно приговору Абухба Т.Р. признан особо опасным рецидивистом и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Полный текст приговора будет вручен сторонам в установленный законом срок по получению которого, в случае несогласия с принятым решением стороны вправе обжаловать его в вышестоящий суд.

Названное лицо считается невиновным до вступления обвинительного приговора в законную силу.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 15 декабря 2023 18:56

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