Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества из домовладения в с. Баслата Сухумского района Капба Тенгиз Вячеславович 1986г.р., житель п. Дранда Гулрыпшского района. Последний, путем отжатия пластикового окна проник в жилище заявительницы, откуда похитил денежные средства и изделия из желтого и белого металла. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 222 000 рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление, провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Сухумскому району. Похищенное, а именно ювелирные изделия и украшения изъяты.

Тенгиз Капба заключен под стражу, расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.155 УК РА проводит следственная группа РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.