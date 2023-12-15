МВД ПЕРЕДАЛО ШКОЛЬНИКАМ С. КЫНДЫГ КОМПЬЮТЕРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . При содействии министра внутренних дел Роберта Киут Кындыгской средней школе переданы пять моноблоков, а также спортивный инвентарь – футбольные, волейбольные и баскетбольных мячей. Благотворительная акция осуществлена при финансовой поддержке фонда «Абхазия».

Министр отметил важность проведения акций, направленных на оказание помощи сельским школам. Роберт Киут уже провел переговоры с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба в целях строительства специализированного компьютерного класса и организации полноценного процесса обучения учеников школы информатике.

В Кындыгской средней школе сегодня обучаются более 50 учеников. При этом, в распоряжении школы, всего один компьютер. Помощь в виде пяти моноблоков- существенное подспорье для педагогов, отмечает директор школы.

По словам директора фонда «Абхазия» Лаши Сакания, передавшего школе моноблоки и спортинвентарь, на данной акции помощь школе на будет прекращена. В планах оснащение спортивного зала и организация музыкального класса для учреждения.

Об этом сообщает сайт МВД.

