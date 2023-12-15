ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПЕРЕИЗБРАНА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕВИЗОРА ДЕЛОВОГО СОВЕТА МЧК

Сухум. 15 декабря 2023. Абхазия-Информ . В г. Таганроге, Ростовской области, состоялось очередное 19-ое собрание членов Делового совета Международного черноморского клуба (ДС МЧК). Повестка для включала отчет о деятельности организации, избрание председателя, ревизора и секретаря, утверждение приоритетных направлений деятельности ДС МЧК на 2024-2028 годы и др.

Общим решением членов собрания председателем Делового совета МЧК избрана Марина Носкова, президент ТПП г. Новочеркасска. Ранее эту должность занимал президент Союза «Таганрогская Межрайонная ТПП» Александр Амерханов.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава вторично переизбрана на должность ревизора Ассоциации по развитию предпринимательства ДС МЧК сроком на пять лет.

На основании доверенности ТПП Абхазии на собрании представляла заместитель начальника Управления внешних связей и инвестиций Элина Кишмария.

Международный черноморский клуб основан 5 декабря 1992 года. Это неправительственная, некоммерческая организация, имеющая статус наблюдателя при организации Черноморского экономического сотрудничества и консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.

Клуб создан для укрепления и развития делового сотрудничества в экономических, социальных, технологических областях, а также в вопросах культуры и спорта между городами и портами стран Черноморского бассейна.

В клуб входят 28 городов Черноморского и Средиземноморского регионов, в том числе и столица Абхазии – Сухум.

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия входит в Деловой совет Международного черноморского клуба с 2007 года.