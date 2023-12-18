ИЗЪЯТО 27 АППАРАТОВ ДЛЯ МАЙНИНГА
Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК при участии сотрудников КПМ «Мюссера» обнаружили 27 аппаратов для майнинга.
Приблизительно в 22:00 на контрольном пункте милиции «Мюссера» был остановлен и досмотрен автомобиль марки Toyota Noah, находившийся под управлением гражданина РА и двигавшийся в сторону Сухума. В результате досмотра было найдено и изъято ограниченное к ввозу на таможенную территорию РА оборудование для добычи криптовалюты модели «Whatsminer M 50».
Общая мощность обнаруженных аппаратов для майнинга составляет 3100 терахеш/сек., суммарная потребляемая ими мощность электроэнергии – около 90 кВт⋅ч. По предварительным оценкам, рыночная стоимость 27 аппаратов составляет около 5 млн. рублей.
Оперативные подразделения ГТК РА проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза указанного оборудования.
Последнее от Super User
- ТИМУР ЛАКЕРБАЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ XV ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО
- ТИМУР ИСМОИЛОВ – ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
- ЭНВЕР БЗАГУА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД ИРАНСКИМ СПОРТСМЕНОМ САДЖАДОМ ХАБИБИ
- БАГАТЕЛИЯ НЕСТОР – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2023
- ДАНИИЛ ДОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ