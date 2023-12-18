ИЗЪЯТО 27 АППАРАТОВ ДЛЯ МАЙНИНГА

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации должностные лица Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК при участии сотрудников КПМ «Мюссера» обнаружили 27 аппаратов для майнинга.

Приблизительно в 22:00 на контрольном пункте милиции «Мюссера» был остановлен и досмотрен автомобиль марки Toyota Noah, находившийся под управлением гражданина РА и двигавшийся в сторону Сухума. В результате досмотра было найдено и изъято ограниченное к ввозу на таможенную территорию РА оборудование для добычи криптовалюты модели «Whatsminer M 50».

Общая мощность обнаруженных аппаратов для майнинга составляет 3100 терахеш/сек., суммарная потребляемая ими мощность электроэнергии – около 90 кВт⋅ч. По предварительным оценкам, рыночная стоимость 27 аппаратов составляет около 5 млн. рублей.

Оперативные подразделения ГТК РА проводят дополнительные мероприятия для установления обстоятельств незаконного ввоза указанного оборудования.