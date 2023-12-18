ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИГЛАСИЛИ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ ЧЕМПИОНАТАХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРАХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ . Министр спорта России Олег Матыцин пригласил членов сборной Республики Абхазия к участию в открытых чемпионатах и международных турнирах на территории Российской Федерации, таких как Игры стран БРИКС, Игры будущего и Игры дружбы.

«Это уникальный формат соревнований, приглашаем и команды Абхазии выступить во всех перечисленных мероприятиях», – сказал Олег Матыцин.

«Отдельно хотелось бы поддержать идею о проведении марафона на территории Абхазии, который, уверен, станет визитной карточкой страны, демонстрируя всему миру традиционное абхазское гостеприимство», – добавил министр.

Сухумский марафон пройдет в октябре 2024 года.

Олег Матыцин подчеркнул, что российско-абхазские отношения в области спорта находятся на высоком уровне.