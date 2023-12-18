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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Понедельник, 18 декабря 2023 16:01
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ХИЩЕНИИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в хищении чужого имущества из домовладения в с. Баслата Сухумского района Капба Тенгиз Вячеславович 1986 г.р., жит. п. Дранда Гулрыпшского района. Путем отжатия пластикового окна он проник в жилище заявительницы, откуда похитил денежные средства и изделия из желтого и белого металла. Общая сумма ущерба потерпевшей составила 222 тыс. рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, совершившего данное преступление, провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативным составом ОВД по Сухумскому району. Похищенное, а именно ювелирные изделия и украшения изъяты.

Тенгиз Капба заключен под стражу, расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.155 УК РА проводит следственная группа РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 18 декабря 2023 16:03

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