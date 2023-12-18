 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В Абхазии есть все виды насилия, которые существуют в мире. Таковы результаты мониторинга Офиса по…
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Январь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИИ, АБХАЗИИ, БЕЛОРУССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Понедельник, 18 декабря 2023 16:44
Оцените материал
(0 голосов)
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИИ, АБХАЗИИ, БЕЛОРУССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках работы шестьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 17 декабря в Москве прошла встреча председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина со спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба. Во встрече участвовали председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко и председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Беларусь и Республики Южная Осетия.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 18 декабря 2023 16:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАФАЭЛЬ БАГАТЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА НА ПОЛИГОНАХ МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ С РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ РОТАМИ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.