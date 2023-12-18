В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИИ, АБХАЗИИ, БЕЛОРУССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках работы шестьдесят пятой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 17 декабря в Москве прошла встреча председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина со спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба. Во встрече участвовали председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко и председатель Парламента Республики Южная Осетия Алан Алборов.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия Российской Федерации, Республики Абхазия, Республики Беларусь и Республики Южная Осетия.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
- ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В «МЕЖДУНАРОДНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ БАЗАРЕ 2023» В ДАМАСКЕ
- В СУХУМЕ ПОЯВИЛИСЬ БАННЕРЫ, ПРИГЛАШАЮЩИЕ В КАЗАНЬ
- НА ПОЛИГОНАХ МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ С РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ РОТАМИ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД
- РАФАЭЛЬ БАГАТЕЛИЯ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА СОЧИ ПО ИТОГАМ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА