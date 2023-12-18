НА ПОЛИГОНАХ МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ С РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫМИ РОТАМИ СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД
Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. На общевойсковых полигонах Министерства обороны прошли тактико-специальные учения с разведывательными ротами стрелковых бригад резерва. Подразделения разведки стрелковых бригад (полка) резерва отработали навыки боевого применения технических и специальных средств разведки, приемов жизнеобеспечения и маскировки при организации засады, огневого поражения и управления огнем приданных и поддерживающих подразделений в ходе оборонительного боя.
Тактико-строевые занятия были спланированы и проведены в целях повышения уровня полевой выучки личного состава, а также слаженности во взаимодействии в ходе выполнения задач по предназначению.
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