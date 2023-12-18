ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В «МЕЖДУНАРОДНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ БАЗАРЕ 2023» В ДАМАСКЕ

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Дамаске при поддержке Министерства иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики состоялся «Международный благотворительный базар 2023».

Посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике приняло участие в благотворительном базаре, который прошел в зале Аль-Мутанабби отеля Dama Rose.

Организатором данного мероприятия является Сирийский дипломатический клуб, в состав которого входят супруги глав дипломатических миссий, дипломаты, почетные консулы, аккредитованные в Сирии.

Мероприятие было направленно на сбор средств для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, произошедшего в Сирийской Арабской Республике в феврале 2023 года.

В мероприятии участвовали 16 стран дипломатических миссий, аккредитованных в Сирийской Арабской Республике, а также ряд сирийских благотворительных организаций.

Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Мухаммад Али и его супруга Сюзанна Абаза (Гагулия) приняли гостей павильона Республики Абхазия во главе с почетным президентом Дипломатического клуба госпожой Шукрией Аль-Микдад, супругой главы МИД Сирии и главой дипломатического клуба госпожой Айя бин Шаабан, супругой посла Республики Ливия в Сирии и других высокопоставленных гостей вечера.