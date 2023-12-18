 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В Абхазии есть все виды насилия, которые существуют в мире. Таковы результаты мониторинга Офиса по…
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Декабрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КРАСНОДАР

Новости Понедельник, 18 декабря 2023 17:54
Оцените материал
(0 голосов)
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КРАСНОДАР

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут в Краснодар. В ходе визита прошли встречи главы МВД с руководством Краснодарского университета МВД России и курсантами из Республики Абхазия, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, успеваемости и дисциплины курсантов. Намечены планы на 2024-2025 годы.

Роберт Киут, обращаясь к абхазским курсантам, пожелал будущим коллегам успехов в учебе, отметив, что полученные в стенах одного из лучших учебных заведений МВД России глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка станут надежным фундаментом для деятельности сотрудников правоохранительных органов в будущем.

Начальник Управления кадров МВД Аляс Шинкуба отметил, после окончании вуза, чтобы приступить к работе, молодые люди должны обладать качественным образованием и соответствующими физическими данными.

Коллеги обменялись памятными подарками. Роберт Киут поблагодарила руководство, преподавателей и наставниковуниверситета, ветеранов службы, за подготовку достойного поколения офицеров, отметив, что получив столь престижное образование, молодые офицеры покажут успехи в дальнейшей службе.

Министр внутренних дел Абхазии оставил наилучшие пожелания в адрес учебного заведения в книге отзывов Краснодарского университета МВД России.

В свою очередь курсанты высоко ценят представленную возможность обучаться в лучших вузах России, отмечает младший лейтенант Давид Амаба.

Краснодарский университет – крупный учебный, методический и научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 18 декабря 2023 18:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В СИРИИ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В «МЕЖДУНАРОДНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ БАЗАРЕ 2023» В ДАМАСКЕ МАНДАРИНЫ ДЛЯ ДОНБАСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.