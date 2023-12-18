РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В КРАСНОДАР

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая поездка министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут в Краснодар. В ходе визита прошли встречи главы МВД с руководством Краснодарского университета МВД России и курсантами из Республики Абхазия, где обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, успеваемости и дисциплины курсантов. Намечены планы на 2024-2025 годы.

Роберт Киут, обращаясь к абхазским курсантам, пожелал будущим коллегам успехов в учебе, отметив, что полученные в стенах одного из лучших учебных заведений МВД России глубокие теоретические знания, основательная профессиональная подготовка и морально-психологическая закалка станут надежным фундаментом для деятельности сотрудников правоохранительных органов в будущем.

Начальник Управления кадров МВД Аляс Шинкуба отметил, после окончании вуза, чтобы приступить к работе, молодые люди должны обладать качественным образованием и соответствующими физическими данными.

Коллеги обменялись памятными подарками. Роберт Киут поблагодарила руководство, преподавателей и наставниковуниверситета, ветеранов службы, за подготовку достойного поколения офицеров, отметив, что получив столь престижное образование, молодые офицеры покажут успехи в дальнейшей службе.

Министр внутренних дел Абхазии оставил наилучшие пожелания в адрес учебного заведения в книге отзывов Краснодарского университета МВД России.

В свою очередь курсанты высоко ценят представленную возможность обучаться в лучших вузах России, отмечает младший лейтенант Давид Амаба.

Краснодарский университет – крупный учебный, методический и научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.