В ПАРЛАМЕНТЕ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО РЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Сухум. 18 декабря 2023. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В нем приняли участие заместитель председателя Контрольной палаты Зураб Отырба и, руководители государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены законопроекты: «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2024 год», «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2024 год».

По итогам обсуждения комитетом были приняты решения вынести данные законопроекты на очередное заседание сессии для принятия во втором чтении.

Затем депутаты рассмотрели и приняли решение вынести на ближайшее заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении законопроект «О признании утратившим силу Закон Республики Абхазия «О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления Республики Абхазия». Его принятие обеспечит единообразное регулирование системы оплаты труда работников органов и организаций, финансируемых из государственного бюджета на основании норм Трудового кодекса и вытекающих из них иных нормативных правовых актов Республики Абхазия.

Также были рассмотрены проекты законов: «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О бухгалтерском учете», «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О государственной пошлине», «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О налоге на прибыль организаций».

Комитетом приняты решения вынести данные законопроекты на заседание сессии Парламента для принятия их в первом чтении.