РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Турецкую Республику сотрудники госкомитета по репатриации совместно с депутатами Парламента Абхазии встретились с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров в Турции Левентом Атрышба. Также состоялась встреча с руководителем Представительства Абхазии в Турецкой Республике Ибрагимом Авидзба. В ходе встреч обсуждались ряд вопросов связанные с репатриацией.