РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В СТАМБУЛЕ
Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Турецкую Республику сотрудники госкомитета по репатриации совместно с депутатами Парламента Абхазии встретились с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров в Турции Левентом Атрышба. Также состоялась встреча с руководителем Представительства Абхазии в Турецкой Республике Ибрагимом Авидзба. В ходе встреч обсуждались ряд вопросов связанные с репатриацией.
По просьбе руководителя Федерации абхазских культурных центров возобновлены онлайн-курсы по изучению абхазского языка, которые проводят сотрудники госкомитета по репатриации Инал Хутаба и Сария Хашиг.
Делегацию из Абхазии принял Андрей Вячеславович Буравов – генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле.