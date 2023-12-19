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Абхазия Информ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В СТАМБУЛЕ

Новости Вторник, 19 декабря 2023 18:29
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В СТАМБУЛЕ

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Турецкую Республику сотрудники госкомитета по репатриации совместно с депутатами Парламента Абхазии встретились с новым руководителем Федерации абхазских культурных центров в Турции Левентом Атрышба. Также состоялась встреча с руководителем Представительства Абхазии в Турецкой Республике Ибрагимом Авидзба. В ходе встреч обсуждались ряд вопросов связанные с репатриацией.

По просьбе руководителя Федерации абхазских культурных центров возобновлены онлайн-курсы по изучению абхазского языка, которые проводят сотрудники госкомитета по репатриации Инал Хутаба и Сария Хашиг.

Делегацию из Абхазии принял Андрей Вячеславович Буравов – генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 18:33

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