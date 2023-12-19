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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Новости Вторник, 19 декабря 2023 18:50
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В СУХУМЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась выставка «Лучшая работа года». Конкурс на получение государственной премии был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса, выбирает троих победителей. В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками в течение года.

Решением комиссии триптих «Натюрморт» художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии «Лучшая работа года».

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Кроме e689d477976e3f12c270b2bce4cebdb9_XL.jpgтого, грамоты Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.

Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что в 2023 году было организовано 25 выставок, как персональных, так и тематических.

«Надеюсь, что у наших посетителей была возможность выбрать именно то, что близко именно им. Мы очень надеемся на то, что знакомим вас с современным искусством. Надеюсь, будущий год будет таким же плодотворным, и нам удастся реализовать хотя бы часть идей», – сказала она.

Председатель Союза художников Виталий Джения отметил, что победители выбирались тайным голосованием. По итогу первое место было отдано тому, кто набрал наибольшее количество голосов.

Посетить выставку можно до 28 декабря.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 18:59
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