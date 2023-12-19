В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОШЕЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ГУНДА»

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В честь 45-го юбилея вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» выступил на сцене Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба. Кроме того, перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры – станцевали абхазский танец. Также ученики художественного руководителя ансамбля «Гунда» Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.

И. о. министра культуры, участница первого состава коллектива Динара Смыр отметила, что с момента создания ансамбль «Гунда» прошел большой путь, продвигая вперед национальную культуру, сохраняя и приумножая лучшие традиции вокала и игры на народных инструментах. В этом неоценимую роль играет художественный руководитель ансамбля Роза Чамагуа.

Динара Смыр, вручила участницам ансамбля почетные грамоты за развитие национального творчества, популяризацию и продвижение игры на народных инструментах.

Основатель ансамбля, Народная артистка Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Роза Чамагуа, в свою очередь, поблагодарила всех присутствующих за проявленный интерес к юбилейной дате. Она отметила, что творчество – это отражение таланта народа, его культуры и мировоззрения. Худрук отметила, что коллектив и впредь будет радовать зрителей как новыми песнями и мелодиями, и давно известными сочинениями.