БЕСЛАН ЭШБА: ЭНЕРГЕТИКА ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, НО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в заседании Общественной палаты Абхазии, посвященной энергетической отрасли страны, и рассказал о ситуации в столице. Заседание в Общественной палате проходило с участием руководителя Администрации президента, депутатов Народного Собрания, представителей министерства экономики, руководителей и специалистов энергетической отрасли.

Беслан Эшба сообщил, что в Сухуме 28 тысяч абонентов, задействованных 25 тысяч, установлены 13 тысяч приборов автоматической системы контроля и учета расходования электроэнергии, что составляет 50 процентов от всей абонентской базы.

Он отметил, что в 2020 году цифра собираемости оплаты за электроэнергию была порядка 36 процентов, а по результатам текущего года приближается к 41 проценту. За 10 месяцев выручка составила 182 миллиона рублей.

«По городу Сухум за 2023 год потребили 500 млн кВт/ч, которые на нас выделило «Черноморэнерго». До потребителя дошло 400, а 100 млн кВт/ч потерь. Не могу сказать, коррупционная ли составляющая, нелегальные ли подключения, с которыми мы боремся, но факт, что 20 процентов мы потеряли. Специалисты с глубокими познаниями в энергетике согласятся с тем, что это технические потери, потому что у нас сети в таком состоянии», – заметил Беслан Эшба.

Эшба рассказал, что в Сухуме пять подстанций (Сухум-1, Сухум-2, ИЭПиТ, Баслат, Синоп), 9 распределительных станций и 325 трансформаторов, которые в той или иной степени подлежат ремонту.

«Ни с одной подстанции свободных мощностей нет. «Сухум-1» реконструируется, возможно там появятся дополнительные возможности, и в Синопе. То есть говорить о строительстве, об экономическом развитии или привлечении дополнительных инвестиций в какую-либо из экономических отраслей по городу Сухум, где будет использовано электричество, на данный момент не приходится. Если в Сухуме такая ситуация, в других районах дела обстоят не лучше», – констатировал глава столицы.

Беслан Эшба поделился данными аналитической справки, которая готовилась специалистами СУЭС и столичной администрации.

«Что нужно сделать, чтобы восстановить сети по городу Сухум? Нам нужно порядка 100 километров кабеля, разного напряжения и выдержки, порядка 500 опор, ремонт 30-ти и замена 12-ти трансформаторных подстанций и 9-ти комплексных трансформаторных подстанций. Выведена сумма, которая необходима для инвестирования – 920 миллионов рублей, с учетом роста цен более 1 миллиарда рублей. Можно, наверное, еще какое-то время прожить с таким состоянием сетей по городу», – сказал он.

Беслан Эшба предложил собравшимся перейти от констатации фактов к обсуждению путей выхода из энергетического кризиса. Он подчеркнул, что энергетика должна остаться государственной, но с возможностью инвестирования.

«Обсуждаемая тема энергетики остро стоит в обществе. Мы все любим свою родину, понимаем, что энергетика является основным локомотивом развития, и мое мнение, что должна остаться государственной, подчеркиваю. Привлекая инвестиции, частные в том числе, она станет разгосударствленной. С этим тезисом не согласен. Могу привести свои доводы, что есть формы инвестирования. Все зависит от условий, прописанных в договорах: привлечению инвестиций, на аренде, на государственно-частном партнерстве и многих других формах», – заметил Беслан Эшба.

Об сообщает сайт столицы.