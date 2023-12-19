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Абхазия Информ

АБХАЗИЮ ЖДЕТ ДЕФИЦИТ ЯИЦ

Новости Вторник, 19 декабря 2023 19:18
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АБХАЗИЮ ЖДЕТ ДЕФИЦИТ ЯИЦ

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. Яйца в Абхазию не поступают из России около месяца, причина – в нехватке продукта на внутреннем российском рынке. Сегодня яйца в Абхазии продаются по 180 рублей, рассказал один из поставщиков продуктов в Абхазию Николай Скафарь.

«Поставки прекратились еще с конца ноября. Мы писали письма нашим поставщикам о том, что мы занимаемся снабжением санаторно-курортных учреждений, то есть кормим тех же россиян, которые приезжают на отдых к нам», – Скафарь.

Сложная ситуация с куриными яйцами в России поставила «на стоп» поставки в Абхазию. В ближайшее время российских яиц на рынке ждать не стоит.

«При этом с куриным мясом ситуация в Абхазии лучше, в республике сделали запасы, так что после Нового года цены на курицу даже могут немного снизиться», – добавил он, выступая в эфире радио Sputnik.

https://vestikavkaza.ru/news/abhaziu-zdet-deficit-aic.html

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 19:21

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