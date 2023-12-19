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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОДОБРИЛА ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Новости Вторник, 19 декабря 2023 19:27
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ОДОБРИЛА ПОПРАВКИ В ЗАКОН «ОБ АКТАХ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ»

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. По инициативе Комиссии Общественной палаты по межэтническим вопросам и интеграции жителей Галского района в единое социальное пространство Республики Абхазия под председательством Давида Пилия состоялось пленарное заседание по вопросу принятого Парламентом законопроекта «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния», позволяющего снять ограничения для тех, кто хочет восстановить абхазскую принадлежность и фамилию.

По итогам обсуждения большинством голосов членами ОП РА было принято обращение:

«7 декабря 2023 года Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия единогласно был принят Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «Об актах гражданского состояния». Общественная палата Республики Абхазия считает эти изменения давно назревшими и выражает свое удовлетворение по поводу их принятия. Это событие воспринято частью нашего общества неоднозначно, что вполне объяснимо, ведь тема национальных и фамильных преобразований достаточно щепетильна, касается тонкой сферы национального самосознания, которую в современных условиях неурегулированности грузино-абхазского конфликта и сложными геополитическими реалиями связывают с национальной безопасностью Республики Абхазия.

Данный правовой акт обеспечит правовую регламентацию интеграции лиц без гражданства, компактно проживающих на части территории Абхазии, в современное политическое, социально-экономическое и этнокультурное пространство нашей страны, что, безусловно, будет способствовать укреплению национальной безопасности Абхазии, её дальнейшему развитию как независимого, правового, демократического государства».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 19:29

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