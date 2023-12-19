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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОМ ЦРБ ЛЕЧЕНИЕ ОТ КОВИД ПРОХОДЯТ 10 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 19 декабря 2023 19:29
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В ГУДАУТСКОМ ЦРБ ЛЕЧЕНИЕ ОТ КОВИД ПРОХОДЯТ 10 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. Начальник СЭС Гудауты Инга Чанба на еженедельном совещании в администрации муниципалитета посоветовала гражданам воздерживаться от объятий и близких контактов при встрече из-за распространения сезонных заболеваний.

«Пошли смешанные формы заболеваний – наслоение гриппа, ОРЗ и ковида. Поэтому очень многие температурят. Лечению это не поддается. Мы уже своих медиков предупредили в селах. Людям нужно как-то оберегаться. Нужно избегать скопления людей, исключить нашу традицию объятий при встречах», – отметила Чанба.

По наблюдениям медиков, в нынешнем сезоне многие жители страны страдают от изнурительного сухого кашля, который сопровождается общим недомоганием, но без повышения температуры тела. Причины этого заболевания пока не установлены.

По последним данным, уточнила Чанба, в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ стационарное лечение от коронавирусной инфекции проходят десять человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Состояние остальных семерых оценивается как состояние средней степени тяжести.

Чанба добавила, что за последнюю неделю выявлено три случая коклюша. Как показывает практика, этому заболеванию стали подвержены не только дети, но и взрослые.

«Коклюш от детей передается взрослым, хотя говорят, что не передается. Это связано с ослаблением иммунной системы. Кашель длится до шести месяцев. Медикаментозно ничего не помогает, так как иммунитет у людей слабый, сопротивляемости нет», – сказала она.

Главный санитарный врач Гудаутского района также отметила, что эпидемиологическая ситуация в школах и детсадах района нормальная, но, в целом, нынешний зимний период она оценила в контексте инфекционных заболеваний она назвала неблагополучным.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 19:31

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