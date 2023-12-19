Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. Отделом дознания УВД по Гагрскому району проводится доследственная проверка по факту получения взрывной травмы жительницы п. Бзыпта 1995 г.р. По предварительным данным, примерно в 21:20 14 декабря текущего года, находясь рядом с продуктовым магазином «Кристалл» по ул. Эшба в п. Бзыпта, пострадавшая в результате взрыва петарды получила травму правой кисти руки и была доставлена в медучреждение с диагнозом – взрывная травма, травматическая ампутация четырех пальцев руки.