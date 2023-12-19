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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ

Новости Вторник, 19 декабря 2023 19:52
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ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. Отделом дознания УВД по Гагрскому району проводится доследственная проверка по факту получения взрывной травмы жительницы п. Бзыпта 1995 г.р. По предварительным данным, примерно в 21:20 14 декабря текущего года, находясь рядом с продуктовым магазином «Кристалл» по ул. Эшба в п. Бзыпта, пострадавшая в результате взрыва петарды получила травму правой кисти руки и была доставлена в медучреждение с диагнозом – взрывная травма, травматическая ампутация четырех пальцев руки.

В ходе проверки опрошены очевидцы происшествия, а также сформированы запросы на предоставление результатов проверки легитимности реализуемых пиротехнических изделий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 19:54

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