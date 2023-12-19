НА ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ПРАВА ЖЕНЩИН

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Женский форум, в которым приняли участие представители общественных организаций, инициативных групп, правозащитники и активисты из всех районов Абхазии. Организатор форума – благотворительный фонд «Асаркьа» (абхазская НКО).

Главной темой мероприятия была современная ситуация, связанная с правами женщин в нашей стране. Спикеры выступили с докладами по разным актуальным вопросам этой темы, с которыми сталкиваются на практике в своей деятельности.

Участники осветили работу кризисных центров и проблемы, с которыми в них обращаются люди, поговорили о том, как домашнее насилие отражается на детях и влияет на рост подростковой преступности, обсудили работу закона об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Абхазии, который был принят в 2008 году, но его существование остается фактически номинальным и зачастую закон не работает.

Также обсудили запрет абортов и предложили внесение необходимых поправок, разрешающих прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям, без которых запрет остается опасным для жизни и здоровья женщин.

Также в рамках форума был презентован проект закона «О семейно-бытовом насилии», без которого невозможно решить многие проблемы и принятие которого уже несколько лет откладывается Парламентом.

По итогам работы форума его участники приняли обращение к депутатам Парламента – принять закон о семейно-бытовом насилии и поправки в закон «О здравоохранении» в части разрешения абортов по медицинским и социальным показаниям, а также содействовать созданию механизмов по защите прав женщин и детей.