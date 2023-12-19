 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023

В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В Абхазии есть все виды насилия, которые существуют в мире. Таковы результаты мониторинга Офиса по…
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ
октября 18 2023
НОВЫЙ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫК БЫЛ ОБНАРУЖЕН ВО ВРЕМЯ РАСКОПОК В РАЙОНЕ БОГАЗ-КАЛЕ В ЧОРУМЕ

Документы

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 24 года назад, 12 октября 1999 года Народным Собранием-Парламентом Республики Абхазия…
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Календарь событий

« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ПРАВА ЖЕНЩИН

Новости Вторник, 19 декабря 2023 19:54
Оцените материал
(0 голосов)
НА ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ПРАВА ЖЕНЩИН

Сухум. 19 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Женский форум, в которым приняли участие представители общественных организаций, инициативных групп, правозащитники и активисты из всех районов Абхазии. Организатор форума – благотворительный фонд «Асаркьа» (абхазская НКО).

Главной темой мероприятия была современная ситуация, связанная с правами женщин в нашей стране. Спикеры выступили с докладами по разным актуальным вопросам этой темы, с которыми сталкиваются на практике в своей деятельности.

Участники осветили работу кризисных центров и проблемы, с которыми в них обращаются люди, поговорили о том, как домашнее насилие отражается на детях и влияет на рост подростковой преступности, обсудили работу закона об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин в Абхазии, который был принят в 2008 году, но его существование остается фактически номинальным и зачастую закон не работает.

Также обсудили запрет абортов и предложили внесение необходимых поправок, разрешающих прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям, без которых запрет остается опасным для жизни и здоровья женщин.

Также в рамках форума был презентован проект закона «О семейно-бытовом насилии», без которого невозможно решить многие проблемы и принятие которого уже несколько лет откладывается Парламентом.

По итогам работы форума его участники приняли обращение к депутатам Парламента – принять закон о семейно-бытовом насилии и поправки в закон «О здравоохранении» в части разрешения абортов по медицинским и социальным показаниям, а также содействовать созданию механизмов по защите прав женщин и детей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 декабря 2023 19:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.