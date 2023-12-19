В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ОБСУДИЛИ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИЗИСА

«В этом году Абхазия потребила почти на 300 млн кВт/ч меньше, чем в прошлом году. Этому способствовала установка приборов учета и работа с населением», – сказал Тимур Джинджолия.

По его словам, ситуация в энергетике осложнилась не сегодня. С просьбой о перетоке электроэнергии были обращения к РФ еще в 2012 году. Сначала это были небольшие объемы, но позже они стали расти.

«Сегодня наш дефицит составляет 1 млрд кВт/ч. Если бы экономили электроэнергию и платили бы за нее, то Абхазия потребляла бы 1 млрд 700 кВт/ч в год. Нынешний уровень потребления сложился из-за халатного отношения к нашему главному энергоресурсу, которому нет альтернативы», – сказал Джинджолия.

Он подчеркнул, что, когда люди бесплатно получают электроэнергию, то не относятся к ней бережно.

Джинджолия сказал, что в течение 10-12 лет тариф на электроэнергию не пересматривался, оставаясь на уровне 40 копеек за 1 кВт/ч.

«Все это время мы работали за счет повышенного износа энергетического оборудования. С 2021 года рассматривался тариф 1-1,2 рубля. С учетом повышения цен на все комплектующие и техническое оборудование этот тариф может в какой-то мере перекрыть наши потребности. Это те деньги, которые позволят нашей энергосистеме не разваливаться дальше», – сказал Тимур Джинджолия.

Он отметил, что есть много состоятельных людей, которые считают, что могут не платить за электроэнергию.

«С этим надо бороться, чем мы и занимаемся сегодня», – сказал Джинджолия.

Депутат Парламента, экс-директор РУП «Черноморэнерго» Резо Зантария рассказал о том, как возник кризис в энергетике.

«Кризис в энергетике начался с того момента, когда появился дефицит электроэнергии в стране. Мы жили в хороших условиях, когда понимали, что у нас есть ИнгурГЭС и перепадная ГЭС-1, что мы получаем 40% генерации. Мы для себя определили, что работаем в пропорции 60% на 40%. Но это решение нигде законодательно закреплено не было.

Открою вам секрет, это было на мосту через реку Ингур, когда Сергей Васильевич Багапш встречался с грузинской стороной, я присутствовал на встрече. Багапш сказал, что 40% генерации принадлежит нам, а 60% вам. Тогда речь шла об имущественном комплексе, а не о выработке, о том, на чьей стороне больше сооружений комплекса. На тот период потребление электроэнергии абхазской стороны было мизерным, да и сама станция работала очень плохо, агрегаты были в плачевном состоянии. Но тогда потребление Абхазии не превышало 700 млн кВт/ч в год. Шло время, но распределение генерации 60 на 40 так и осталось.

Из расчета, сколько мы сегодня потребляем, мы значительно превысили 40%. Кризис сложился, когда мы превысили 1 млрд 700 млн кВт/ч.

Кризис стал нарастать, появились майнеры, а вот вопросы создания новых генерирующих мощностей, борьбы с техническими потерями не решались. Я все это описывал еще в 2013 году и говорил, что, если мы сегодня не предпримем радикальные меры, не увеличим тариф, а у нас он был самым дешевым в мире, не утвердим экономически обоснованный тариф, мы не выйдем из кризиса. Поскольку мы, можно сказать, бесплатно получаем генерацию, предлагаемые меры могли стать инвестициями в нашу энергосистему, помогли бы сохранить ее в том виде, в котором она сегодня могла бы обеспечить наше хозяйство», – рассказал Резо Зантария.

Более 900 млн рублей необходимо для восстановления электросетей в Сухуме, сообщил глава столичной Администрации Беслан Эшба на встрече в Общественной палате.

Нужно заменить порядка 100 км кабеля, 500 опор, необходим ремонт 30 трансформаторных подстанций, 12 трансформаторных подстанций необходимо полностью заменить.

«Необходимая сумма для инвестирования - 920 млн рублей. С учетом того, что информация было подготовлена ранее, цены увеличились, то это приблизительно 1 млрд рублей», – сказал Эшба.

Парламент рассматривает возможность увеличить размер дотаций «Черноморэнерго» до 250 млн рублей, сообщил председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогами финансам и Беслан Халваш.

«Принимая бюджет на 2023 год и понимая необходимость поддержки отрасли, мы установили дотацию РУП «Черноморэнерго» для приобретения приборов учета в размере 200 млн рублей. В проекте бюджета на 2024 год заложена сумма дотаций для «Черноморэнерго» в размере 150 млн рублей. Мы, понимая недостаточность этих средств, выходим с инициативой увеличить дотацию еще на 100 млн рублей. Я очень надеюсь, что коллеги поддержат нас и размер дотаций «Черноморэнерго» будет установлен в размере 250 млн рулей», – сказал Халваш.

Он также отметил, что у «Черноморэнерго» вся строительная техника вышла из строя.

«У нас в деревнях и городах лежит огромное количество опор, а техники для установления или замены этих опор нет. Техника стареет и выходит из строя», – сказал Халваш.

Замминистра экономики Теймураз Миквабия отметил, что на протяжении нескольких лет правительством ведется активная работа, которая заключается в попытках вывести энергетическую отрасль из кризиса.

«В прошлом году велась работа с российским проектировочным институтом АО «Газпром промгаз» по разработке генеральной схемы газификации, основной задачей было заменить потребление электроэнергии на другой источник для того, чтобы снизить нагрузки на нашу энергетическую отрасль. Была утверждена генеральная схема газификации. Речь идет о необходимости прокладки газопровода из России в Абхазию. Возможно, это может подразумевать строительство газотурбинных электростанций, чтобы поддержать либо заменить частично генерацию электроэнергии на ИнгурГЭС. Все эти мероприятия подразумевают значительные объемы финансирования. Что касается потребления электроэнергии, у нас в сетях значительные технические потери, это связано с высокими нагрузками на высоковольтную сеть», – сказал он.

Миквабия проинформировал, что была утверждена государственная целевая программа, в рамках которой финансирование установки приборов учета осуществляется РУП «Черноморэнерго» из собственных средств, которые они получают за потребленную электроэнергию, и из средств, получаемых из республиканского бюджета.

«В бюджете заложены средства на 33 тысячи приборов учета. Они должны быть установлены в следующем году. По программе, в общей сложности должно быть установлено 86 тысяч единиц», – сказал он.

Член Общественной палаты Омар Джинджолия спросил у экс-директора «Черноморэнерго» Аслана Басария, где можно взять деньги на то, чтобы построить генерацию.

Басария отметил, что государство должно решить концептуально, в какую сторону двигаться.

«Когда мы говорим о развитии генерации, это не только финансово затратно, но и имеет временные рамки, если институты власти включатся в процессы. Генерация нужна, бесспорно. Инвестор – не благотворитель, он всегда будет стараться поднимать тариф», – сказал он.

Басария подчеркнул, что любая энергетика работает по законам физики и по стандартным правилам, соответственно, в техническом плане что реализовывать и как, всем понятно.

«Но возникает другой вопрос: как относиться к энергетической отрасли. Пойти по пути разгосударствления и привлечения частных инвестиций или подходить через призму сохранения энергосистемы как стратегически важной отрасли государства», – сказал он.

Басария отметил, что действующий закон об энергетике не ограничивает возможность привлечения инвестиций в рамках строительства новых гидроэлектростанций или электростанций любого типа.

«Основной спор и диспут в обществе будет вызывать именно вопрос привлечения инвестиций, то есть разгосударствления отрасли. Что касается текущих вопросов, то процесс установления приборов учета – очень важный процесс. Я думаю, каждый из руководителей старается форсировать этот процесс, потому что если не контролируешь сеть, то происходят проблемы», – сказал Басария.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что обсуждаемая тема остро стоит в обществе.

«Мы все любим свою родину, понимаем, что энергетика является основным локомотивом развития. Мое мнение – она должна остаться государственной, подчеркиваю. Привлекая инвестиции, частные в том числе, она станет разгосударствленной. С этим тезисом я не согласен. Есть разные формы привлечения инвестиций. Все зависит от условий, прописанных в договорах по инвестированию, аренде, государственно-частному партнерству и другим формам привлечения инвестиций», – сказал он.

Эшба также сказал, что бизнес никогда не сможет влиять на тарифную политику. Нужно над ними работать.

Член Общественной палаты Астамур Адлейба задал вопрос Резо Зантария о судьбе перепадных ГЭС в городе Гал.

«Формы инвестиций бывают разные. Сегодня это экономически необходимая целесообразность. Мы говорим, нужны инвестиции. Другой вопрос, а кто у нас есть? Кто-то нам предлагает инвестиции? Что-то уже просчитали и привели к тарифам, о которых мы говорим? Везде в мире цены на хлеб устанавливает государство из расчета реальных затрат на производство. И тоже самое будет, есть уполномоченный орган, который должен непосредственно заниматься установлением тарифной политики по каждому виду деятельности в энергетике. Ни от каких инвестиций нельзя отказываться, все нужно рассматривать и обсуждать, насколько они сегодня нужны экономике. Для потребителя не имеет значения, чей электрический ток сегодня приходит. Ему важно, чтоб он был надежный и соответствовал качеству, и цена была минимальной. Неважно откуда инвестор, главное, чтоб он был и работал по законам Абхазии», – сказал он

Что касается ИнгурГЭС, Зантария ответил: «Сегодня весь каскад и комплекс работает по законам Грузии. Мы хотим, чтобы работало еще несколько генераций по законам Грузии или мы хотим иметь собственную генерацию, которая будет работать по законам Абхазии? Я вижу так решение проблемы: что нужно содержать государство достойно, нужно оставить государству, а все остальное мы рассматриваем, как инвестиции. Я считаю, что перепадая, если государство не сможет само восстановить ее, а мы рассматриваем передачу только в аренду, есть одна только компания, которую на протяжении 5-6 лет уговаривают инвестировать в этот объект», – сказал он.

По словам Зантария, из документов 2014-2017 гг. нужно 3 млрд инвестиций вложить в ГЭС, а выручка будет 100 млн в год.

«Такой инвестор, который вложит такие деньги, нам нужен? Он принесет нам пользу? Существует вопрос нужны инвестиции или не нужны. Говорят о разгосударствлении… А что, только один человек любит свою родину, а другие нет, или мы не участники экономического процесса и не должны себя реализовать? Мы все любим свою родину и должны иметь равные права», – сказал он.

Член Общественной палаты Давид Пилия в своем выступлении отметил, что сомневается в том, то стол переговоров поможет решить проблему, потому что каждая сторона видит свои интересы.

Член Общественной палаты Руслан Хашиг отметил, что есть два способа решить проблему в энергетике – искоренить коррупцию и политизацию вопроса.

Об этом сообщает Апсныпресс.