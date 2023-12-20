НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК САИТ ПАПБА ПРИЗНАН ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА В ОБЛАСТИ СПОРТА

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Олимпийском доме в Стамбуле прошла 41-я церемония вручения наград премии Türkiye Fair Play Ödülleri («Награды за честную игру»), организатором которой является Национальный олимпийский комитет Турции (ТМОК).

Человеком года в области спорта был признан наш соотечественник Саит Папба. Награду ему вручил заместитель председателя комиссии Fair Play Национального олимпийского комитета профессор доктор Билге Донук.

Саит Папба является начальником Департамента спорта района Бакыркёй провинции Стамбул, а также основателем и президентом спортивного клуба «Ата».

Премии Fair play вручаются во многих странах. Цель премии – признание и поощрение лиц и организаций, демонстрирующих образцовое поведение, а также распространение информации о честной игре и поощрение молодых поколений в этом направлении.