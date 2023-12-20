ЭНВЕР БЗАГУА УДОСТОЕН СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА «ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ-2023» В ТУРЦИИ
Новости Среда, 20 декабря 2023 16:11
Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Энвер Бзагуа был удостоен специального приза жюри на церемонии вручения наград премии «Лучшие в спорте-2023» в Турции.
Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров из Турции. Впервые Энвер приехал на историческую Родину в 2019 году для участия в боксерском турнире «Кубок государства Абхазии», который проходил в Новом Афоне.
На профессиональном ринге провел три боя и во всех одержал победы.