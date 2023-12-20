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Абхазия Информ

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «НОВЫЙ ГОД ОБЪЕДИНЯЕТ»

Новости Среда, 20 декабря 2023 16:15
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Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Краснодаре открылась международная выставка детских рисунков «Новый Год объединяет». Участниками проекта стали юные художники восьми стран, включая Россию. Города-побратимы и города-партнёры Краснодара направили свыше 90 детских рисунков, поэтому на выставке можно увидеть работы юных дарований, представляющих Анцирабе (Мадагаскар), Вельс (Австрия), Дуцзянъянь (Китай), Калькутту (Индия), Карлсруэ (Германия), Сухум (Абхазия), Харбин (Китай), Чачак (Сербия), Шицзячжуан (Китай).

Проект служит культурному обмену и укреплению побратимских и партнёрских связей.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 20 декабря 2023 16:16

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