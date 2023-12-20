ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «НОВЫЙ ГОД ОБЪЕДИНЯЕТ»
Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. В Краснодаре открылась международная выставка детских рисунков «Новый Год объединяет». Участниками проекта стали юные художники восьми стран, включая Россию. Города-побратимы и города-партнёры Краснодара направили свыше 90 детских рисунков, поэтому на выставке можно увидеть работы юных дарований, представляющих Анцирабе (Мадагаскар), Вельс (Австрия), Дуцзянъянь (Китай), Калькутту (Индия), Карлсруэ (Германия), Сухум (Абхазия), Харбин (Китай), Чачак (Сербия), Шицзячжуан (Китай).
Проект служит культурному обмену и укреплению побратимских и партнёрских связей.