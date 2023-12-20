ПОДАРКИ НА НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДОНБАСЦЕВ

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом направилась ранним утром из Сухума в новые регионы России. Груз сформирован по поручению президента Аслана Бжания. 50 тонн цитрусовых и бутилированной воды будут доставлены в Донецкую и Луганскую Народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

В формировании гуманитарного груза активно участвовали государственные и общественные структуры нашей республики, в частности – армянская община.

Одна из многотонных фур от армянской общины в канун Нового года направляется в расположение интернациональной бригады «Пятнашка».

МЧС Абхазии много лет подряд перед новым годом проводит гуманитарные акции на Донбассе. По словам руководства ведомства, данная традиция будет продолжена и впредь.