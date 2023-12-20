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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 20 декабря 2023 16:44
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ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 20 декабря 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю были задержаны два транспортных средства с контрабандной табачной продукцией.

Водитель автомобиля CHEVROLET LANOS, прибывший на таможенный пост из Абхазии поздно вечером, заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС. Сотрудники таможни направили транспортное средство, вызвавшее подозрение, на осмотр с применением МИДК. По результатам проверки была установлена вероятность наличия в машине посторонних вложений.

«В ходе таможенного досмотра под обшивкой приборной панели внедорожника была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – В этом тайнике пытались провезти 120 блоков (1200 пачек) сигарет «BUSINESS ROYALS» без российских акцизных марок и обязательной маркировки». Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении к ответственности. Проводится расследование.

Еще одна попытка незаконного перемещения сигарет через таможенную границу была пресечена в ходе досмотра внедорожника TOYOTA ALPHARD, прибывшего под управлением гражданина Абхазии. Сигареты были обнаружены над левой колесной аркой, в салоне транспортного средства при открытии заводского пластикового лючка, а также под пластиковыми панелями в четырех дверях. Из машины извлечено 73 блока (730 пачек) сигарет «MORIO CRYSTAL GOLD SLIMS». Табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала 2023 г. краснодарскими таможенниками выявлено 463 факта незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу, в том числе 74 факта – с сокрытием от таможенного контроля. По данным нарушениям возбуждено 922 дела об АП, 2 уголовных дела, изъято порядка 1,8 млн сигарет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 20 декабря 2023 16:48

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